Haberler

Gümüşhane'de Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de, Karadeniz'in yeni yıl geleneği 'Kalandar' kapsamında düzenlenen etkinlikte, yöresel oyunlar ve ikramlar eşliğinde kutlama yapıldı. Belediye Başkanı, Kalandar geleneklerinin önemine vurgu yaptı.

Gümüşhane'de, Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İkisu Tersun Artabel Vadisi Derneği tarafından Gümüşhane Belediyesi Otağ Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, Kalandar adetlerine özgü kostümler giyen vatandaşlar yöresel oyunları sergiledi.

Çeşitli ikramların yapıldığı programda, davul ve zurna eşliğinde horon vuruldu.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, burada yaptığı konuşmada, milleti millet yapan en önemli olguların ortak kültür, tarih, gelecek ve hedefler olduğunu söyledi.

Kalandarın önemine dikkati çeken Başer, "Kalandar şenliği özellikle köylerde, kasabalarda hem çocukları sevindirme hem mutlu etme adına hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir geleneğimizdir." dedi.

Dernek Başkanı Cengiz Günday da Kalandar gecesinin yeni yılı karşılamak için yapılan eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Kalandar gecesine özgü kıyafetler giydiğine de işaret eden Günday, Kalandar gecesinde insanların dayanışma içerisinde zaman geçirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilot Fener'in yeni yıldızını açıkladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Maçın başında korkutan sakatlık