Gümüşhane'de Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Gümüşhane'de Kaçak Yapılar Yıkılıyor
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Gümüşhane'nin Çorak köyünde izinsiz yapıların yıkım işlemleri devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kaçak yapılar arasında 38 yapıyı iş makineleriyle yıkarak, yapı sahiplerine yasal yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyünde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımına devam edildi.

Köye bağlı Yeniyayla ve Karabina Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, 18 konteyner, 16 betonarme ve yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere 38 yapıyı iş makineleriyle yıktı.

Yapı sahiplerine 3091 sayılı Kanun ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında idari ve adli yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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