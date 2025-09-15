Gümüşhane'de İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Gümüşhane'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayır olması temennisinde bulundu.

Vali Baruş, eğitim dönemi öncesinde okullardaki eksikliklerin giderildiğini belirterek, "İlimizde eğitim öğretimin devam edebilmesi için fiziki anlamda önemli bir eksikliğimiz bulunmuyor. Ancak çocuklarımızın ulaşım bakımından daha iyi imkanlara sahip olabilmesi, okullarına daha kısa sürede ulaşabilmesi için yeni okul yapım planlarımız var." diye konuştu.

Öğrencilerin sosyal davranışlarını geliştirmek ve becerilerini artırmak amacıyla yeni dönemde atölyeler oluşturmaya devam edileceğini aktaran Baruş, ailelerin emaneti olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmenin büyük bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise kentte yeni eğitim öğretim yılının 17 bin öğrenci ve 1545 öğretmenle başladığını söyledi.

Doğan, amaçlarının Gümüşhane'de eğitim kalitesini artırmak, kendine, ailesine ve ülkesine faydalı nesiller yetiştirmek olduğuna değinerek, "Eğitimin ileriye dönük ve istenen nitelikte olması için temel eğitimin nitelik ve nicelik bakımından en iyi seviyede olması gerektiği inancını taşıyoruz. Bu amaçla okul öncesi eğitimine büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Törende, öğrenciler şiirler okuyup çeşitli gösteriler sahneledi.

Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.