Gümüşhane'de Heyelan Ulaşımı Aksattı

Gümüşhane'de Heyelan Ulaşımı Aksattı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kürtün-Torul kara yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yolun kapanmasına neden oldu. Özel İdare ekipleri, çalışarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Gümüşhane'de, Kürtün- Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesine bağlı Aşağı Uluköy Mahallesi mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle Kürtün-Torul kara yolu ulaşıma kapandı.

Yol, Özel İdare ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı temizliğin ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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