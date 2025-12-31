Haberler

Gümüşhane'de eğitime ara verildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Gümüşhane'de eğitim faaliyetlerine ara verildi. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı ve hava sıcaklığındaki düşüş don ve buzlanma riskini artırıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği aktarıldı.

