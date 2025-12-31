Gümüşhane'de eğitime ara verildi

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği aktarıldı.