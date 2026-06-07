Gümüşhane'de karısını darbederek öldüren zanlı tutuklandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşini darbederek öldüren H.P., 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı.
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldüren H.P'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 2 Haziran'da eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda 6 Haziran'da yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar