Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşü ve Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilköy sınırlarında, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçlarının bulunduğu Örümcek Ormanları'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Bahar Kaya, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ve 250 doğasever katıldı.

Etkinlikte çevredeki poşet, kağıt ve şişe gibi atıklar temizlendikten sonra 100 metrelik Türk bayrağı ile 10 kilometrelik güzergahta doğa yürüyüşü yapıldı.

Vali Baruş, gazetecilere, ormanlara zarar verecek, çevreyi kirletebilecek tüm etkinliklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.