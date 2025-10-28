Haberler

Gümüşhane'de Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri Görüntülendi
Güncelleme:
Gümüşhane'de koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, kırsal alanda dronla kaydedildi. Kayalık bölgede beslenen keçiler, yüksek kesimlere doğru ilerledi.

Gümüşhane'de, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Kırsal kesimde sarp kayalıklarda gezinen çengel boynuzlu dağ keçileri, dronla kaydedildi.

Kayalık bölgede bir süre beslenen keçiler, daha sonra yüksek kesimlere doğru hareket etti.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
Haberler.com

