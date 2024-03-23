Gümüşhane'de Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı
Gümüşhane'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde Mustafa Aslan (48) yönetimindeki 29 BA 034 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay nedeniyle bir süre kapanan yol, beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.