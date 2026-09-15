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Gümüşhane'de aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Gümüşhane'de aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı
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Gümüşhane'de hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

Gümüşhane'de hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezası bulunan H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.Y, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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