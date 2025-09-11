Haberler

Gümüşhane'de Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Gümüşhane'de Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı
Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan bir ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Buğra N. (38) idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26) hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
