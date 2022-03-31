Gümüşhane'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de "58. Kütüphane Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala, programda yaptığı konuşmada, 58. Kütüphane Haftası'nın "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla kutlandığını söyledi.

Gençlerin kütüphaneden istifade etmesini, okuyarak kendilerini daha çok geliştirmesini arzu ettiklerini dile getiren Pala, şunları kaydetti:

"İnsan kütüphaneye gelince hayat buluyor, burada bir aydınlanma hissediyor. Buraya girer girmez, kitapları görünce insan okumasa bile aydınlanmanın başlangıcını yaşıyor. Buradaki gençlerimizin kütüphaneden istifade etmesini, çocukların okuyarak kendilerini daha çok geliştirmelerini arzu ediyoruz. Kütüphaneler insanlarla, gençlerle, çocuklarla dolu olduğu müddetçe anlamlı. Kütüphaneler bir milletin aslında en değerli hazinesi. Kütüphaneler bilgi hazinesidir, biz bu hazineleri hayatımıza aktarabildiğimiz oranda zenginizdir."

Programda, "Yalnızlığımda Kitapların Dostluğu" adlı skecin ardından kütüphaneden en fazla kitap alıp okuyanlara ödülleri verildi.

Program, kitap sergininin açılışının ardından sona erdi.