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Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti

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Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Vali Tanrısever ve Başer, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Vali Alper Tanrısever'i ziyaret etti.

Tanrısever, makamında kabul ettiği Belediye Başkanı Başer'e yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Tanrısever ve Başer, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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