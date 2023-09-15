Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda üstyapıda yüzde 10 seviyesine gelindi

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde, yapımı sürdürülen ve altyapısı tamamlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda üstyapı çalışmaları devam ediyor. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Üstyapıda çalışmalar, terminal binası ve diğer donatılarla ilgili yüzde 10 seviyesinde. Yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl önce bölgeyi ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projesini hazırladığı Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.

ALTYAPI TAMAM

Temel atma töreni sonrası 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı çalışmaları tamamlandı. Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 60 metre planlanan, Karadeniz sahil şeridinde sık görülen, inişe engel olan sis ve pustan uzak sahası sayesinde hava şartları yüzünden iniş yapılamayan uçaklar için alternatif olacak Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın üstyapı çalışmalarında ise yüzde 10 seviyeye gelindi. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, çalışmaları sürdürülen havalimanı sahasında inceleme yaptı. Köse Kaymakamı Hakan Öznay ile Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler'in de bulunduğu incelemelerde, Havalimanı Kontrol Amiri Bilal Timur, çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

İLK UÇUŞ PLANLAMASI 2024'TE

Vali Tanrısever, yaptığı açıklamada, apron ve altyapısı tamamlanan havalimanında üstyapı çalışmalarının gelecek yıl bitirilip, ilk uçuşun planlandığını söyledi. Havalimanı bağlantı yollarıyla ilgili eksikleri ve ufak tefek değişiklikleri ilgili bakanlıktan da talep edeceklerini ifade eden Vali Tanrısever, "Pistler tamamlandı, terminal binasında çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda bu çalışmalar bitirilecek. Havalimanı inşaatımızın olası deprem veya sel afetlerine karşı tedbirler alındı. Üstyapıda çalışmalar; terminal binası ve diğer donatılarla ilgili yüzde 10 seviyesinde. Yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bunu, bölgemizin ve ülkemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Biz de çevre güvenliği, çevre bağlantı yollarıyla ilgili taleplerimizi ileteceğiz. Onlar da tamamlandıktan sonra ülkemize büyük bir değer katmış olacağız" diye konuştu.

'ALTERNATİF HAVALİMANI OLACAK'

Havalimanının bölge halkına hizmet vermesinin yanında çevredeki havalimanlarına alternatif olacağını da kaydeden Vali Tanrısever, "Olası doğal olaylarda, hava koşullarında, afetlerde bu havalimanı diğer havalimanlarına alternatif de olacak. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitemiz var. Gerekirse bu artırılabilir de. Pistlerin durumu ve terminallerin büyütülmesiyle ilgili yeterli alanımız var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane illerini düşünmemek lazım. Erzurum'a, Giresun'a, Trabzon'a, Sivas'a, Erzincan'a hizmet edebilecek bir havalimanı. İnşallah ileride hem Gümüşhane hem de Bayburt'un turizm potansiyeli de artınca yurt dışı seferlerinin de oluşmasını ve böylelikle yolcu sayısının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.