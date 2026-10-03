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Gümüşhane Barosu'nun 29. Olağan Genel Kurulu'nda Metin Aslan yeniden başkan seçildi

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Gümüşhane Barosu'nun 29. Olağan Genel Kurulu'nda Metin Aslan yeniden başkan seçildi
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Gümüşhane Barosu'nun 29. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için mevcut başkan Metin Aslan ile Seval Kaçıran yarıştı. Oyların çoğunu alan Aslan yeniden başkan seçilirken, yönetim, disiplin, denetleme kurulları ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.

Gümüşhane Barosu Başkanlığına Metin Aslan yeniden seçildi.

Baroda gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulda, başkanlık için mevcut başkan Aslan ve Seval Kaçıran yarıştı.

Kullanılan oyların çoğunu alan Aslan, yeniden başkanlığa getirildi.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri de yapıldı.

Kaynak: AA
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