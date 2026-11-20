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AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kasım ayı olağan meclis toplantısında, 2027 yılında görev yapacak encümen üyeleri seçildi.

Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Ömer Bolat ve Veli Atal ile köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, birliğin 2027 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edilirken, 2026 yılı ek bütçesi ve köylerdeki içme suyu depolarının temizliği, tesislerin güvenliği ve su ücretlerinin tahsilatı konuları ele alındı.

Yapılan seçimde, Aşağıovacık Köyü Muhtarı Sedat Yayla ve Kızılca Köyü Muhtarı Hüsamettin Aslan asil, Sarayözü Köyü Muhtarı Satılmış Özgen ile Saraycık Köyü Muhtarı Hasan Gökkol yedek encümen üyeliğine seçildi.

Kaymakam Güneş, köylere yönelik hizmetlerin önemine değinerek, "Amacımız, köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak." dedi.

Güneş, önceki dönem encümen üyelerine teşekkür ederek yeni seçilen üyelere başarılar diledi.

Kaynak: AA