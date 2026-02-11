Haberler

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Okul yönetimi tarafından karşılanan Güneş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, derslere katıldı.

Güneş, çocuklara hedeflerini sorarak, eğitim hayatlarında planlı ve disiplinli çalışmanın önemine değindi.

Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının akademik başarıya önemli katkı sunduğunu vurgulayan Güneş, öğrencilere bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Güneş, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eğitimin bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğuna işaret eden Güneş, idareci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Ziyarette Kaymakam Güneş'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin eşlik etti.

