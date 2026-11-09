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Gümüşhacıköy'de vaaz kursunu tamamlayan din görevlilerine belgeleri verildi

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Gümüşhacıköy'de vaaz kursunu tamamlayan din görevlilerine belgeleri verildi
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Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği vaaz becerileri kursunu tamamlayan din görevlilerine belgeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Osman Gül, belgeleri müftülük makamındaki programda verdi ve eğitimin din hizmetlerinin verimliliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu"nu başarıyla tamamlayan din görevlilerine belgeleri takdim edildi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü bünyesinde, imam-hatip ve müezzin-kayyımların mesleki yeterliliklerini artırmak ve din hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Kursu başarıyla bitiren din görevlilerine belgeleri, İlçe Müftüsü Osman Gül tarafından müftülük makamında düzenlenen programla verildi.

Gül, din hizmetlerinde etkili iletişim ve hitabet becerilerinin önemine dikkati çekerek, eğitimin vatandaşlara sunulan din hizmetlerinin verimliliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Eğitimi tamamlayan din görevlilerini tebrik eden Gül, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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