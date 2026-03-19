Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın, otomobilin refüje çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 28 AAG 514 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bacakoğlu köyü mevkisinde refüje çarptı.

?Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi E.K. ve çocukları Z.L.K. ile Ç.E.K. (13) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ç.E.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Z.L.K'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
