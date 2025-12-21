Gümüşhacıköy'de Şehit Astsubay Kaplan için anma programı düzenlendi
Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan için anma programı düzenlendi.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na bağlı Safiye Ulusoy Cem Evinde gerçekleştirilen programda, şehit Kaplan dualarla anıldı.
Program kapsamında katılımcılara lokma dağıtıldı.
Anma programına Amasya Valisi Önder Bakan, Kaymakam Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel