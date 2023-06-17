Gümüşhacıköy'de sağanak sokakları göle çevirdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak sonrası biriken sular nedeniyle yollar, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde zarar oluştu. Gümüşhacıköy'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak kısa sürede taşkın ve su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bir sitenin bahçesinde biriken sular duvarın iş makinesiyle yıkılmasıyla tahliye edildi. Bodrum katlardaki daireleri su bastı. Su taşkınları olan yerlerde iş makineleri ile çalışma başlatıldı.