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Gümüşhacıköy'de jandarma, okul servislerini öğrenci güvenliği için denetledi

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Gümüşhacıköy'de jandarma, okul servislerini öğrenci güvenliği için denetledi
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Gümüşhacıköy'de jandarma, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında okul servis araçlarını denetledi. Denetimde sürücü belgeleri, emniyet kemerleri ve öğrenci taşınması kontrol edildi; şoförlere uyarı yapıldı ve denetimlerin eğitim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Gümüşhacıköy'de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde servislerin trafik kurallarına uygunluğu, sürücü belgeleri, araçların genel durumu, emniyet kemerleri ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına ilişkin hususlar kontrol edildi.

Ekipler, servis şoförlerine öğrencilerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak trafik kurallarına riayet edilmesini istedi.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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