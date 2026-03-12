Haberler

Gümüşhacıköy'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Güncelleme:
Gümüşhacıköy ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi. Programa Kaymakam ve Belediye Başkanı katıldı, öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
500
