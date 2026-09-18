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Gümüşhacıköy'de İmirler Barajı'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Gümüşhacıköy'de İmirler Barajı'na 50 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler Barajı'na, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin sazan yavrusu salındı.

Gümüşhacıköy ilçesindeki İmirler Barajı'na, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin sazan yavrusu salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, balıklandırma çalışması kapsamında getirilen sazan yavrularının İmirler Barajı'na salındığını belirtti.

Eker, su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA
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