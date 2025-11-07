Gümüşhacıköy'de Filistin İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla yardım kermesi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü bahçesinde gerçekleştirilen kermesin açılışına Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Müftüsü Adem Verim, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan, Verim, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Bu kermes vesilesiyle kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmayı amaçlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Zehra Özyol da Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Gümüşhacıköy olarak birlik ve dayanışma ruhuyla bu anlamlı etkinliğe destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kermesten elde edilen gelirlerin, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderileceği bildirildi.