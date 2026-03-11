Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik program düzenlendi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda 'Anne Olarak Kadın' teması ele alındı. Program, Kur'an tilaveti ve vaazlarla zenginleştirildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Seherhatun Camisi'nde gerçekleştirilen programda, "Hayatı İmar, Nesli İhya: Anne Olarak Kadın" konusu ele alındı.
Program, Kur'an kursu öğreticisi Emine Gül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Ardından vaiz Serap Verim tarafından sohbet gerçekleştirildi. Verim, kadının aile ve toplum hayatındaki rolüne değinerek, anneliğin nesillerin yetişmesindeki etkisine dikkati çekti.
Kaynak: AA / Murat Demirci