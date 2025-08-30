Gümüşhacıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy, ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığından Astsubay Kıdemli Çavuş Abdülhamit Velioğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Program, Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol'un Kaymakamlıkta tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.