Gümrük Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu: 1,3 Ton Ele Geçirildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında düzenlediği operasyonlarda toplam 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Sıvı metamfetamin, esrar ve metamfetamin içeren uyuşturucularla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu gümrük kapılarında düzenlenen üç ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar ve Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Doğubayazıt, Edirne ve Aralık cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
