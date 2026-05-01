Gültekin Uysal: "Bırakın İşçiler, Sendikalar, Partiler 1 Mayıs'ı İstediği Yerde, Taksim Meydanı'nda Kutlasın"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmasına engel olunmasına, "Bırakın işçiler, sendikalar, partiler 1 Mayıs'ı istediği yerde, Taksim Meydanı'nda kutlasın" diyerek tepki gösterdi.

Gültekin Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın işçiler, sendikalar, partiler 1 Mayıs'ı istediği yerde, Taksim Meydanı'nda kutlasın. Nedir bu; her yıl metroları, meydanları kolluk gücüyle kapatarak kargaşaya, kaosa sebebiyet vermek? 1977 yılından bu yana ülkede niçin her 1 Mayıs bir bilek güreşi mevzusu oluyor? AKP iktidarı 1 Mayıs kutlamalarını bir lütuf meselesi yaparak, yasaklayarak ne elde ediyor? Temel anayasal haklar, gösteri ve yürüyüş hakkı bir lütuf meselesi değildir. Bu ülkede gücü, iktidarı ele geçirenin, bir diğerine dayatma ve yasaklar koyarak hayatı zehir etmeye ne hakkı var."

