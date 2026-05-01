Gültekin Uysal: "Bayram Gibi Günlerin Geleceği Umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun"

(İSTANBUL) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, işçinin alın teri kurumadan emeğinin hakkını aldığı, özlük haklarının güvence altına alındığı ve iş cinayetlerinin yaşanmadığı bir gelecek dileğinde bulundu.

Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşçinin, emekçinin 'alın teri kurumadan' emeğinin hakkını aldığı, özlük haklarının yasal olarak teminat altına alındığı, emek verdiği mal ya da hizmeti almanın hayal olmadığı, uzun mesaiye zorlanmadığı, çalışanlar için yaşamanın yalnız karnını doyurmak değil hayattan keyif alabilmek olduğu, çocukların yalnız oyunlar oynadığı, iş cinayetlerinin yaşanmadığı bayram gibi günlerin geleceği umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA