Piyanist Gülsin Onay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Onay, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Onay, "Portre" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" karesine oy verdi.

Onay, "Haber" kategorisinde Daniel Ceng'in "Adalet için" fotoğrafını oylarken, "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" fotoğrafından yana kullanan Onay, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
