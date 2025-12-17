Haberler

Gülşen Davutoğlu'nun cenazesi defnedildi

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yengesi Gülşen Davutoğlu hayatını kaybetti.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yengesi Gülşen Davutoğlu hayatını kaybetti. 85 yaşında vefat eden Davutoğlu, Metin Şar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Hava Şehitliği'ndeki aile kabrinde defnedildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yengesi Gülşen Davutoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Davutoğlu için bugün Bahçelievler Metin Şar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Davutoğlu ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Gülşen Davutoğlu kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Hava Şehitliği'ndeki aile kabrine defnedildi.

'İKİNCİ ANNEMİZ GİBİYDİ'

Cenaze törenine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Her şeyden önce yengeme rahmet diliyorum. Bizim ikinci bir annemiz gibi. Uzun yıllar babam ve amcam aynı müstakil evde iki dairede oturduk. Dolayısıyla bizde hakkı çoktur. Derin bir üzüntü duyuyorum ama bir taraftan da onun iyi bir mümin ve iyi bir insan olduğunu bildiğim için de Rabbimin ona merhamet edeceğine, rahmetiyle muamele edeceğine inanıyorum. Değişik illerden, değişik ilçelerden buraya taziye için gelip cenazemize katılanlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bütün geçmişlerimize rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
