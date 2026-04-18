Gülşehir Devlet Hastanesine araç ve yatak bağışı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hayırsever iş insanları tarafından Gülşehir Devlet Hastanesine hafif ticari araç ve 10 yatak bağışlandı. Törene kaymakam ve sağlık müdürü katıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, hayırseverler tarafından Gülşehir Devlet Hastanesine bağışlanan hafif ticari araç ve 10 yatak teslim alındı.

İlçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hayırsever iş insanları İbrahim Arısoy'un bağışladığı araç ve Bayram Davarcı'nın bağışladığı 10 yatak hastane bahçesindeki törende yetkililere teslim edildi.

Teslim töreninde Gülşehir Kaymakamı Tolga Değirmenci, hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

Törene, Gülşehir Belediye Başkan Vekili Yüksel Çavdar, İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, hastane yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Dilaver Can
