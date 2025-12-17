Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın Ailesi İle Birlikte Taziyeleri Kabul Ediyor

1) ÖZGÜR ÖZEL, GÜLŞAH DURBAY'IN AİLESİ İLE BİRLİKTE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın (37) ailesi ile birlikte ilçedeki Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul ediyor.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti. Kan değerindeki değişiklik nedeniyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, 13 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

SARUHAN'DA DEFNEDİLDİ

Gülşah Durbay bir gün sonra memleketi Saruhan'da defnedilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze için geldiği Manisa'dan ayrılmadı. Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile birlikte Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul etti. Özel'e, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de eşlik etti. Diğer yandan akşam saatlerinde Gülşah Durbay için Cumhuriyet Meydanı'nda hayır yemeği verilecek.