Gülnar protokolünden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirterek, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Fatih Önge de sağlık çalışanlarının büyük sorumluluk bilinciyle hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle başta ilçemizde görev yapan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."