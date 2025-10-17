Haberler

Gülnar Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Muhtarlar Günü Mesajı

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda muhtarların devletle vatandaş arasında önemli bir köprü olduğunu vurguladılar ve işbirliğine devam edeceklerini belirttiler.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şanal, mesajında, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki önemli köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Muhtarlığın demokrasinin en eski ve en temel kurumlarından biri olduğunu belirten Şanal, "Muhtarlarımız, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin şefkatli eli, gören gözü, işiten kulağıdır. Kaymakamlık olarak, bizler de muhtarlarımızla sürekli işbirliği ve istişare halinde olmayı, Gülnar'ımızın gelişimine birlikte katkı sunmayı en büyük önceliğimiz olarak görmekteyiz. Kapımız, tüm muhtarlarımıza her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de muhtarların mahallelerin sesi, gözü ve kulağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gülnar Belediyesi olarak, ilçemizin 50 mahalle muhtarıyla sürekli istişare halinde olmayı ve el ele çalışmayı en temel prensibimiz olarak görüyoruz. İlçemizin gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı için muhtarlarımızın gösterdiği özverili gayretin her zaman destekçisi olacağız."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
