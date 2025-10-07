Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Gülnar Belediye Başkan Vekili Muhammet Olçum'un eşlik ettiği Şanal, Zeyne ve Arıkuyusu mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Şanal ile Olçum, ilçedeki yatırımları anlattı.

Kaymakam Şanal, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirterek, "Amacımız, Gülnar'ın her mahallesinde yaşayan vatandaşımızın hayat standardını yükseltmektir." dedi.

Olçum da önceliklerinin mahallelerdeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek olduğunu ifade ederek, "Merkezden en ücra köşeye kadar hizmet götürme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve teveccüh, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Aldığımız geri bildirimler, yatırım planlarımıza yön verecektir." diye konuştu.