Haberler

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, birlikte ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların taleplerini dinleyerek ilçedeki yatırımları anlattı. Amacının her mahallenin yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Gülnar Belediye Başkan Vekili Muhammet Olçum'un eşlik ettiği Şanal, Zeyne ve Arıkuyusu mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Şanal ile Olçum, ilçedeki yatırımları anlattı.

Kaymakam Şanal, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirterek, "Amacımız, Gülnar'ın her mahallesinde yaşayan vatandaşımızın hayat standardını yükseltmektir." dedi.

Olçum da önceliklerinin mahallelerdeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek olduğunu ifade ederek, "Merkezden en ücra köşeye kadar hizmet götürme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve teveccüh, çalışma azmimizi daha da artırıyor. Aldığımız geri bildirimler, yatırım planlarımıza yön verecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.