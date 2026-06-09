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Gülnar’da Kuran kursu yıl sonu etkinliği

Gülnar’da Kuran kursu yıl sonu etkinliği
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Kuran kursunun öğrencilere yönelik yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kuran kursunun öğrencilere yönelik yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Müftü Yusuf Ziya Aydın 4-6 yaş Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Öğrencilere teşekkür belgesi verilen ve dualar edilen programın sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Kaymakam İsmail Şanal ile İlçe Müftüsü Mehmet Sain de katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
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