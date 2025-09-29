Haberler

Gülnar Devlet Hastanesi'nde Yeni Diyaliz Ünitesi Hizmete Girdi

Güncelleme:
Gülnar Devlet Hastanesi, 6+1 kapasiteli yeni diyaliz ünitesiyle sağlık hizmetlerini geliştirdi. Başhekim Dr. Mehmet Kamış, yeni ünitenin ilçedeki önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve gelecekte kapasitenin artırılacağını belirtti.

Başhekim Uzman Dr. Mehmet Kamış, yazılı açıklamasında, sağlık tesisinin imkanlarının her geçen gün arttığını belirtti.

Hizmete alınan diyaliz ünitesine ilişkin bilgilere veren Kamış, "Hastaneye kazandırılan 6+1 kapasiteli diyaliz ünitesi, modern ve güvenli hizmet sunma amacıyla tescillendi. Ünitenin devreye girmesiyle ilçedeki önemli bir ihtiyaç karşılandı. İlerleyen dönemde ek bir diyaliz makinesiyle kapasitenin artırılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Kamış, sayısı artırılan personel kadrosu, modernleşen altyapısı ve artan cerrahi kapasitesiyle hastanenin yeni bir döneme başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
