Gülnar'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, muhtarlarla bir araya gelerek istişarede bulundu. Şanal, muhtarların mahalle hizmetlerine katkısının önemine değinerek kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, muhtarlarla bir araya geldi.
Kaymakam Şanal, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, davete katılan muhtarlara teşekkür etti.
Kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirten Şanal, "İstişare kurarak mahallelerimize en güzel hizmeti vereceğiz." ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı Önge de tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Şanal ve Önge, muhtarlarla sohbet etti.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel