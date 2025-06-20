Gülnar'da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Gülnar'da Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
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Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye ekipleri, Korucuk-Çavuşlar mahalleleri arasındaki 2,5 kilometrelik yolu asfaltladı. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Fatih Önge'ye teşekkür etti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gülnar Belediyesince yapılan çalışmalarda, belediye ekipleri Korucuk-Çavuşlar mahalleleri arasındaki 2,5 kilometrelik yolu asfaltladı.

Vatandaşlar Belediye Başkanı Fatih Önge'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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