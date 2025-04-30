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Gülnar Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı

Gülnar Belediyesi Yeni Araçları Hizmete Aldı
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Gülnar Belediyesince alınan 5 yeni araç ile bakım ve onarımları tamamlanan 4 araç, düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Fatih Önge, bu araçların çalışmaların daha hızlı ve etkili olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Gülnar Belediyesince alınan 5 yeni araç ile bakım ve onarımları tamamlanan 4 araç törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, belediye çalışmalarının daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yerine getirileceğini söyledi.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Önge, "Hep birlikte, Gülnar için daha nice güzel işler başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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