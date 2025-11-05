Haberler

Gülnar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Huriye Özer Atandı

Gülnar Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Huriye Özer, belediye başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Belediye Başkanı Fatih Önge, meclis toplantısında bu atamayı duyurarak Özer'e başarılar diledi ve Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Önge, Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Özer'in, başkan yardımcılığına getirildiğini söyledi.

Özer'e başarı dileyen Önge, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin devam ettiğini söyledi.

