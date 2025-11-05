Gülnar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığına Huriye Özer Atandı
Gülnar Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Huriye Özer, belediye başkan yardımcısı olarak atanmıştır. Belediye Başkanı Fatih Önge, meclis toplantısında bu atamayı duyurarak Özer'e başarılar diledi ve Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yaptı.
Gülnar Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Huriye Özer, belediye başkan yardımcısı oldu.
Belediye Başkanı Fatih Önge, Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Özer'in, başkan yardımcılığına getirildiğini söyledi.
Özer'e başarı dileyen Önge, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin devam ettiğini söyledi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel