Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'dan ramazan ayı mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'dan ramazan ayı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayının önemine vurgu yaparak dayanışma ve paylaşmanın önemini belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın sadece bir ibadet ayı olmadığını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan, aynı zamanda soframızı, ekmeğimizi ve en önemlisi gönüllerimizi birbirimize açtığımız muazzam bir paylaşma iklimidir. Bizler, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla, bu mübarek ay boyunca ilçemizde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyecek, yaşlımızdan gencimize, her bir hemşehrimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kutsal ayın, Gülnar'ımıza, vatanımıza ve tüm İslam alemine sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA " / " + Yalçın Taşlıalan -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa