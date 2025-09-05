Gülnar Belediye Başkanı Önge, Zabıta Haftası'nı Kutladı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Zabıta Haftası dolasıyla personelle bir araya geldi.

Zabıta çalışanlarını makamında kabul eden Önge, vatandaşların güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için çalışan personelin haftasını kutladı.

Çalışanlara teşekkür eden Önge, Zabıta Haftası kapsamında düzenlenen yemekte de emekli zabıta memurlarına teşekkür plaketi takdim etti.