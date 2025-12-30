Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den yeni yıl mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, göreve geldiklerinden bu yana mutlu bir Gülnar hedefiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Gülnar'ı daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydeden Önge, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken 2026'nın Gülnar'ımız için atılım yılı olacağına, projelerimizin bir bir meyvelerini vereceğine inancımız tamdır. Yeni yılın başta ilçemiz olmak üzere, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.