Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2026'nın Gülnar için atılım yılı olacağını belirtti ve yeni yılın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, göreve geldiklerinden bu yana mutlu bir Gülnar hedefiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Gülnar'ı daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydeden Önge, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken 2026'nın Gülnar'ımız için atılım yılı olacağına, projelerimizin bir bir meyvelerini vereceğine inancımız tamdır. Yeni yılın başta ilçemiz olmak üzere, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar