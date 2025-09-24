Gülnar Belediye Başkanı Önge'den Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 'Önceliğimiz Çocuklarımız' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı. Önge, eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve ardından vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı.
Önge, Belediyenin "Önceliğimiz Çocuklarımız" projesi kapsamında Ulupınar İlkokulu ve Ulupınar Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen Önge, çocuklara kırtasiye seti verdi.
Önge, ziyaretin ardından Ulupınar Mahallesi'nde sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel