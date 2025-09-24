Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Önge'den Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Güncelleme:
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 'Önceliğimiz Çocuklarımız' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye seti dağıttı. Önge, eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve ardından vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
