Gülnar Belediye Başkanı'ndan Jandarma Teşkilatına Kutlama Mesajı

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, jandarmanın huzur ve güvenliği sağlamak için gösterdiği özveriyi vurguladı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, jandarmanın huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündü demeden görev yaptığını belirtti.

Jandarma Teşkilatının her türlü takdiri hak ettiğini kaydeden Önge, "Jandarmamız, sadece kırsalda değil, hayatın her alanında gösterdiği disiplin, kararlılık ve halkla iç içe hizmet anlayışıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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