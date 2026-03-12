Gülnar Belediye Başkanı Önge'den iftar programı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, belediyede görev personel ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Önge, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, belediye hizmetlerinin ekip ruhuyla yürütüldüğünü söyledi.

Katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Önge, "Hep birlikte Gülnar'ımıza hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu olduğu sürece ilçemize daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.