Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Önge'den iftar programı

Güncelleme:
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, belediye personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Başkan Önge, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Gülnar'a daha iyi hizmet etmek için ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Önge, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, belediye hizmetlerinin ekip ruhuyla yürütüldüğünü söyledi.

Katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Önge, "Hep birlikte Gülnar'ımıza hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu olduğu sürece ilçemize daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
Haberler.com
500

