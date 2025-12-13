Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Kasten Öldürme" Suçundan Tutuklandı

(YALOVA) - Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Olay günü aynı odada bulunan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul'da gözaltına alınarak Yalova'ya getirildi. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.